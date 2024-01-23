Hiç kullanmadığı kredi kartı hayatını karattı

Kendisine bir banka tarafından gönderilen ve henüz hiç kullanmadığı kredi kartını geçtiğimiz ay ilk kez kullanmak isteyen İrfan Kahraman, alışveriş yaptığı mağazadaki kasiyerin "bakiyeniz yetersiz" demesine üzerine büyük şok yaşadı. Hemen ilgili Bankayı arayan Kahraman, kredi kartından çeşitli tarihlerde 49 defa ve toplamda 452 Bin TL nakit avans çekildiğini duyunca hayatı karardı. Çekilen paraların yaklaşık 300 farklı hesaba aktarıldığını duyan talihsiz adam, önce kredi kartını kullanıma kapattırdı ve ardından hemen Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

"HAYATIMIN ŞOKUNU YAŞADIM"

Kendisine banka tarafından 20 Bin TL limitli bir kredi kartı gönderildiğini ancak kartı hiç kullanmadığını belirten İrfan Kahraman, "Kartı il kez kullanmak istedim ancak bakiye yetersiz dedi. 20 Bin lira limitim vardı. Tamamını ele geçirmişler. 20 liralık limitim artırılarak 452 Bin liraya kadar çıkarılmış. Banka bana hiçbir şekilde bir bilgilendirme mesajı ya da onay kodu yollamadı. Bu para parça parça yaklaşık 300 farklı hesaba havale edilmiş. Aynı günde defalarca para çekildiği günler olmuş. Nakit avans olarak çekmişler. Bana hiçbir şekilde bildirim gelmedi. 30 senedir çalışıyorum. Kredi çekip ev aldım. Yapmadığım borç yüzünden evime haciz gelmesinden çok korkuyorum. Bu olaydan sonra şim rahatsızdı ve iyice psikolojik çöküntüye uğradık. Düzenimiz kalmadı. Gereken neyse yapılmasını istiyorum" dedi.