Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Çanakkale’de çok sayıda kedi zehirlenerek öldürüldü

"BU OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

O zavallılar bir lokma yiyecek için sevinçle size koşarken nereden bileceklerdi onların son lokmaları olacağını. Yazıklar olsun, insan kılıklı caniler. Bazen insan olmaktan utanıyorum. Ama bu olayın peşini bırakmayacağız. Tüm yetkililerden de gerekenin yapılması ve bunun için de olayla ilgili bilgisi veya şüphesi olanların emniyete ya da bize bilgi vermelerini önemle rica ediyorum" dedi.