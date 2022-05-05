Hiç tanımadığı kişiler tarafından öldürülmüştü... "Sen yanımıza gelemedin, biz mezarına geldik"

"ONSUZ GEÇİRDİĞİMİZ İLK BAYRAM"

Askerliğini bitirip işe başlayan ve daha ilk maaşını alamadan hayattan koparılan Ufuk Keskin'in acılı ailesi bu bayramı onun mezarı başında geçirdi. SABAH'a konuşan baba Şenol Keskin gözlerinden yaşlar akarak şunları söyledi; "Oğlum bayram sabahı bütün kıyafetlerini annen yatağının üstüne serdi bekledik. Herkesten önce kalkıp haydi namaza derdin bekledik. Sen bizim yanımıza gelemedin biz mezarının başına bütün sevdiklerinle geldik. Seninle bol bol sohbet ettik. Sanki hepsini duydun bize güldün. Ama biz seni ne görebildik ne dinleyebildik. Bizden ne istedin ne söyledin bilemedik." İfadelerini kullandı.

"HER SANİYE ONU DÜŞÜNÜYORUZ"

Her bayram sabahı namaz çıkışı sıcak ekmek alır kahvaltımızı yapardık oğlum getirirdi bize onları diyen Şenol Keskin; "Bu bayram yapamadık sensiz yiyemedik oğlum. Biz senden razıyız oğlum, sende bizden razı ol. Seni bizden koparanların sonuna kadar peşindeyiz başka mazlumlar ölmesin adalet yerini bulsun diye bir saniye durmuyoruz. Oğlum sen rahat uyu cennette bize şefaatçi ol. Bizi bekle. Annen ben abin her saniye seni düşünüyoruz özlüyoruz" dedi.