Hiç tanımadığı kişiler tarafından öldürülmüştü... "Sen yanımıza gelemedin, biz mezarına geldik"

Kadıköy'de Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi üzerinde 24 Aralık 2021 Cumartesi günü gece saatlerinde meydana gelen olayda iddialara göre Ufuk Keskin ve beraberindeki 7 arkadaşı bir bara eğlenmeye gitti. Bir süre sonra arkadaş grubu barın kapısına çıkıp sigara içmeye başladı. Bu sırada sokakta alkol alan 2 kişi iddiaya göre yüksek sesle ve küfürlü konuşmaya başladı. Ufuk Keskin'in olduğu gruptan kız arkadaşları da olduğu için aralarında küfürlü konuşma yüzünden tartışma başladı. İki grup bir süre sözlü tartışma yaşadıktan sonra tekrar barın içine girdiler. İddiaya göre o sırada sokakta olan iki kişi bir dönerciye gidip iki bıçak aldılar ve tekrar Barın olduğu sokağa dönerken Ufuk Keskin ve arkadaşları ile karşılaştılar. Burada tekrar küfürlü konuşma başlayınca tartışma alevlendi. Keskin 5 yerinden bıçaklandı. Keskin daha önce hiç tanımadığı ve kısa bir süre önce tartışma yaşadığı kişiler tarafından aldığı bıçak darbeleri sonrası olay yerinde hayatını kaybetti.
60 İŞ YERİNDEN KAMERA İNCELENDİ
Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki 60 farklı iş yerinin kamera görüntüleri tek tek incelendi. Ekipler saatler içerisinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda iki şüpheli Kartal'da gözaltına alındı.
"ONSUZ GEÇİRDİĞİMİZ İLK BAYRAM"
Askerliğini bitirip işe başlayan ve daha ilk maaşını alamadan hayattan koparılan Ufuk Keskin'in acılı ailesi bu bayramı onun mezarı başında geçirdi. SABAH'a konuşan baba Şenol Keskin gözlerinden yaşlar akarak şunları söyledi; "Oğlum bayram sabahı bütün kıyafetlerini annen yatağının üstüne serdi bekledik. Herkesten önce kalkıp haydi namaza derdin bekledik. Sen bizim yanımıza gelemedin biz mezarının başına bütün sevdiklerinle geldik. Seninle bol bol sohbet ettik. Sanki hepsini duydun bize güldün. Ama biz seni ne görebildik ne dinleyebildik. Bizden ne istedin ne söyledin bilemedik." İfadelerini kullandı.
"HER SANİYE ONU DÜŞÜNÜYORUZ"
Her bayram sabahı namaz çıkışı sıcak ekmek alır kahvaltımızı yapardık oğlum getirirdi bize onları diyen Şenol Keskin; "Bu bayram yapamadık sensiz yiyemedik oğlum. Biz senden razıyız oğlum, sende bizden razı ol. Seni bizden koparanların sonuna kadar peşindeyiz başka mazlumlar ölmesin adalet yerini bulsun diye bir saniye durmuyoruz. Oğlum sen rahat uyu cennette bize şefaatçi ol. Bizi bekle. Annen ben abin her saniye seni düşünüyoruz özlüyoruz" dedi.