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Giriş Tarihi: 25.2.2023 22:02 Son Güncelleme: 25.2.2023 22:14

Türkiye tek yürek: Depremzede misafirlerini akşam yemeğinde ağırladılar

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremden sonra Aydın’a misafir olarak gelenler, AK Parti Aydın İl Teşkilatı tarafından hazırlanan programla evlerde konuk ediliyor. Hiçbiri birbirlerini tanımadıkları halde aynı sofrada oturup samimiyetle yemeklerini yediler.

Ece YILDIZ Ece YILDIZ
Türkiye tek yürek: Depremzede misafirlerini akşam yemeğinde ağırladılar

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremden sonra Aydın'a misafir olarak gelenler, AK Parti Aydın İl Teşkilatı tarafından hazırlanan programla evlerde konuk ediliyor.

Deprem'den sonra Aydın'a gelen 3 bin 614'ü öğrenci yaklaşık 20 bin kişi için Aydın il ve ilçelerinde AK Parti teşkilatlarınca kaynaşma etkinlikleri başlatıldı.

Gönüllü olarak Aydın'a gelen depremzedeleri evlerinde misafir eden yaklaşık 300 aile, akşam yemeğinde misafirlerini ağırladılar.

Asrın felaketinin birlik ve beraberlikle atlatılabileceğini belirten AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, "Bu sıkıntılı günleri de birlikte aşacağız. Depremden sonra tek yürek olarak herkes bir araya geldi. İlimize gelen yaklaşık 20 bin kardeşimiz oldu. AK Parti teşkilatları olarak bu kardeşlerimizi evlerimizde misafir etmeye başladık. İlk buluşmalar gerçekleşti. Rastgele listeleme sistemi ile gerçekleştirilen programda yaklaşık 300 gönüllü ailemiz yeni kardeş aileleri ile tanışıp kaynaştı" diye konuştu.

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Türkiye tek yürek: Depremzede misafirlerini akşam yemeğinde ağırladılar
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