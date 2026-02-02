‘Hiç yalnız hissettirmediler’

FARKLI şehirlerde tedavi süreci tamamlandıktan sonra Adıyaman'a döndüğünü ve üst düzey ilgi ile karşılaştığını kaydeden Kaya, "Bakan yardımcılarımız olsun, il milli eğitim müdürümüz olsun, müdür yardımcılarımız olsun, hepsi ziyarete geldiler. 'Bir ihtiyacın var mı hocam?' diye hep sordular. Benim için okula asansör bile yapıldı. Daha ne olsun? Devletimiz benim için yapılabilecek her şeyi yaptı. Bir an olsun yalnız hissettirmediler. İçtenlikle minnettarım. Beni okulda kaç kez ziyaret ettiler, hatırlamıyorum. Destekleriyle bugünlere kavuştuk. Çok zorlu bir fizik tedavi sürecinin ardından yeniden bugünlere erişebilmek tarifsiz bir his" diye konuştu.