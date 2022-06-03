İstanbul'un toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor. Her gün yanan, arızalanan ve yolda kalan otobüslerin ardından bu kez de ÜsküdarÇekmeköy metro hattında teknik arıza nedeniyle aksama meydana geldi. İstasyonlardan çıkarak otobüs duraklarına yönelen vatandaşlar burada yoğunluk oluşturdu. Seferlerin iptal olması sebebiyle vatandaşlar metroya binemeyince, metro girişlerinde yoğunluk oluştu. Metro seferlerinin iptal olması sebebiyle vatandaşlar duruma isyan etti. Bir vatandaş, "Hiçbir şey çalışmıyor, her şey çok güzel oldu, mükemmel oldu!" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Yaklaşık bir saatlik beklemenin ardından arızanın giderilmesiyle metro hattında seferler tekrar normale döndü.