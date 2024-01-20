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Giriş Tarihi: 20.1.2024 12:51

Hicret Can evinde ölü bulunmuştu: Sevgilisi hakkında karar!

Şanlıurfa'da ağız diş teknisyeni Hicret Can'ın evinden silah sesi duyan komşuları polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler göğsünden tabancayla vurulmuş halde bulunan genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan sevgilisi M.S. hakkında karar verildi.

DHA
Hicret Can evinde ölü bulunmuştu: Sevgilisi hakkında karar!

Korkunç olay, dün sabah saatlerinde, Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa Ağız ve Diş Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapan Hicret Can'ın oturduğu evden silah sesi duyulması üzerine, komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İhbarla adrese sevk edilen ekipler, silahla göğsünden vurulan Hicret Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili Hicret Can'ın erkek arkadaşı M.S. gözaltına alındı.



Hicret Can'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. M.S. ise emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarıldı. İfadesinde, olayı duyunca eve gittiğini, Hicret'i kanlar içerisinde gördüğünü söylediği belirtilen M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Hicret Can evinde ölü bulunmuştu: Sevgilisi hakkında karar!
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