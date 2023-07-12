Hidayet teyzeden örnek bağış

Düzce'ninBatakçiftlik Köyü'nde yaşayan 85 yaşındaki Hidayet Demirağ, 1999 yılından meydana gelen Marmara ve Düzce depremlerini yaşadı. Demirağ, Kahramanmaraş depremi sonrasında yaptıkları özverili çalışmalardan etkilenerek Düzce Arama Kurtarma Ekiplerine (DAKE) arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere araç bağışladı. Babası İbrahim Demirağ ve annesi Sabriye Demirağ adına yaptığı bağış için DAKE ekipleri de Hidayet Demirağ'ı evinde ziyaret ederek, bağışı için teşekkür etti. Ziyarete AFAD Müdürü Ali Kartal, DAKE Yönetimi ve gönüllüleri katıldı. Ziyaretin sonunda Ali Kartal ve DAKE üyeleri, Hidayet Demirağ'a bağışı için plaket verdiler.