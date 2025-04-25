Hıdırellez ne zaman, bu hafta mı? 2025 Hıdırellez tarihi, ritüelleri ve gelenekleri

HIDIRELLEZ KÖKENİ

Hıdırellez'in kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdırellez'in Orta Asya, Orta Doğu ile Anadolu kültürlerine ait olduğu, bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yönündedir.

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu ve Balkanlar'ın yanı sıra, Hıristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir; bu günü Rum Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler "Aziz George" günü olarak kutlamaktadırlar.

HIDIRELLEZ GELENEKLERİ VE RİTÜELLERİ

Dilek dileme:

Hıdırellez gecesi (5 Mayıs akşamı), insanlar dileklerini bir kağıda yazar ya da sembollerle çizer ve gül ağacının altına bırakır. Sabah güneş doğmadan bu dilekler toplanır veya yakılır. Dileğin suya atılması da başka bir versiyonudur.

Hıdırellez ateşi:

Topluca büyük bir ateş yakılır ve ateşin üzerinden atlanır. Bunun, kötü enerjilerden arındırdığına ve sağlık getirdiğine inanılır.

Su ve doğa ritüelleri:

Bazı bölgelerde nehir kenarına gidilip suya taş atmak ya da yüz yıkamak, sağlık ve bereket getireceğine inanılan bir uygulamadır.

Bolluk ve bereket ritüelleri:

Evlerde buğday, arpa gibi bereket sembolü olan tahıllar serpilir, yoğurt mayalanır ya da süt kaynatılır. Kimi yerlerde kapılar açık bırakılır ki "Hızır eve uğrasın" denir.

Yeni kıyafetler giymek:

Hıdırellez günü yeni, temiz ve mümkünse kırmızı kıyafetler giymenin uğur getireceği düşünülür.

Şenlikler ve eğlenceler:

Köylerde, kasabalarda müzikler çalınır, oyunlar oynanır. Kimi yerlerde "Hıdırlık" adı verilen mesire yerlerine gidilir, piknik yapılır.