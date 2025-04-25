Hıdırellez ne zaman, bu hafta mı? 2025 Hıdırellez tarihi, ritüelleri ve gelenekleri

Pek çok ülkede ve kültürde yeri olan Hıdırellez, ülkemizde de eskiden beri kutlanan ve baharın gelişini temsil eden önemli bir gündür. Baharı karşılamak üzere yapılan pek çok ritüel ve bugüne özgü gelenekler bulunur. Ruz-ı Hızır olarak da adlandırılan bu günün tarihi Hıdırellez ne zaman, bu hafta mı sorularıyla araştırılıyor. İşte 2025 Hıdırellez tarihi, ritüelleri ve gelenekleri.
2025 HIDIRELLEZ NE ZAMAN?
Miladi takvime göre Hıdırellez 5 Mayıs akşamı başlar ve 6 Mayıs akşamı sona erer. Türkiye'de de Hıdrellez 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır.
HIDIRELLEZ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?
Ruz-ı Hızır (Hızır Günü) olarak adlandırılan Hıdırellez Günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.
Miladi takvime göre 6 Mayıs, eskiden kullanılan Rumi takvime göre 23 Nisan Hıdırellez günüdür. 6 Mayıs'tan başlayıp 7 Kasım'a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmektedir.
HIDIRELLEZ KÖKENİ
Hıdırellez'in kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdırellez'in Orta Asya, Orta Doğu ile Anadolu kültürlerine ait olduğu, bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yönündedir.
Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu ve Balkanlar'ın yanı sıra, Hıristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir; bu günü Rum Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler "Aziz George" günü olarak kutlamaktadırlar.
HIDIRELLEZ GELENEKLERİ VE RİTÜELLERİ
Dilek dileme:
Hıdırellez gecesi (5 Mayıs akşamı), insanlar dileklerini bir kağıda yazar ya da sembollerle çizer ve gül ağacının altına bırakır. Sabah güneş doğmadan bu dilekler toplanır veya yakılır. Dileğin suya atılması da başka bir versiyonudur.
Hıdırellez ateşi:
Topluca büyük bir ateş yakılır ve ateşin üzerinden atlanır. Bunun, kötü enerjilerden arındırdığına ve sağlık getirdiğine inanılır.
Su ve doğa ritüelleri:
Bazı bölgelerde nehir kenarına gidilip suya taş atmak ya da yüz yıkamak, sağlık ve bereket getireceğine inanılan bir uygulamadır.
Bolluk ve bereket ritüelleri:
Evlerde buğday, arpa gibi bereket sembolü olan tahıllar serpilir, yoğurt mayalanır ya da süt kaynatılır. Kimi yerlerde kapılar açık bırakılır ki "Hızır eve uğrasın" denir.
Yeni kıyafetler giymek:
Hıdırellez günü yeni, temiz ve mümkünse kırmızı kıyafetler giymenin uğur getireceği düşünülür.
Şenlikler ve eğlenceler:
Köylerde, kasabalarda müzikler çalınır, oyunlar oynanır. Kimi yerlerde "Hıdırlık" adı verilen mesire yerlerine gidilir, piknik yapılır.