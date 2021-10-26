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Giriş Tarihi: 26.10.2021 15:17 Son Güncelleme: 26.10.2021 15:37

Hidrolik yağ sızıntısına 2 milyon 773 bin TL ceza

ABBAS ÇAKAR
Hidrolik yağ sızıntısına 2 milyon 773 bin TL ceza

Kocaeli İzmit Körfezi’nde, havadan deniz kontrol uçağı ile gerçekleştirilen denetim ve kontroller esnasında, denizi kirlettiği tespit edilen Bahama Bandralı kuru yük gemisine 2 milyon 773 bin 315 TL idari para cezası uygulandı.

İzmit Körfez'inin temiz kalması amacıyla 7/24 havadan, denizden ve karadan denetim ile kontroller gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından havadan deniz kontrol uçağı ile gerçekleştirilen denetimler esnasında, İzmit açıklarında bir geminin çevresinde kirlilik oluştuğu fark edildi. Gemiye yanaşan deniz kontrol ekipleri yapmış oldukları incelemelerde kirliliğe gemiden sızan hidrolik yağın sebep olduğunu tespit etti. Yapılan incelemeler sonrasında Bahama bandralı kuru yük gemisine 2 milyon 733 bin 315 TL para cezası uygulandı. Ayrıca gemi çevresinde önlem alınarak temizleme çalışmalarına başlandı.

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Hidrolik yağ sızıntısına 2 milyon 773 bin TL ceza
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