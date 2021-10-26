Hidrolik yağ sızıntısına 2 milyon 773 bin TL ceza

İzmit Körfez'inin temiz kalması amacıyla 7/24 havadan, denizden ve karadan denetim ile kontroller gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından havadan deniz kontrol uçağı ile gerçekleştirilen denetimler esnasında, İzmit açıklarında bir geminin çevresinde kirlilik oluştuğu fark edildi. Gemiye yanaşan deniz kontrol ekipleri yapmış oldukları incelemelerde kirliliğe gemiden sızan hidrolik yağın sebep olduğunu tespit etti. Yapılan incelemeler sonrasında Bahama bandralı kuru yük gemisine 2 milyon 733 bin 315 TL para cezası uygulandı. Ayrıca gemi çevresinde önlem alınarak temizleme çalışmalarına başlandı.