Hidrosefali hastası Yasin akülü arabasına kavuştu

VAN'da yaşayan hifrosefali hastası 8 yaşındaki Yasin Gündüç'ün hayali gerçek oldu. Hastalığı nedeniyle dizlerinden aşağısı tutmayan küçük Yasin, 8 yılda 28 ameliyat geçirdi. Evde eğitim gören küçük Yasin, dışarıya ancak ailesinin desteği ile çıkabiliyordu. Yasin'in akülü tekerlekli sandalyeyle gezme hayalini öğrenen Hayata Bir Dokunuş Derneği, küçük çocuğa el uzattı. Yasin'i evinde ziyaret eden dernek üyeleri, Yasin'in akülü tekerlekli sandalye, yatak ve tablet isteği üzerine harekete geçti. Hayırseverlerin desteği ile alınan malzemeler Yasin'e teslim edildi. Çok mutlu olduğunu söyleyen küçük Yasin, artık evinin penceresinden bakmak yerine balonlarla süslediği akülü arabasıyla rahatça gezebiliyor.