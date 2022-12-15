Hilal öğretmen kalbine yenik düştü

Konya'nın Sultanhanı ilçesinde büyüyen Hilal Dereci, lise ve üniversite eğitimini Konya'da tamamladı. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde çok sevdiği tarih öğretmenliğini bitirdi ve hep hayali olan öğretmenliğe atandı. Ablasını ve erkek kardeşini de kalp rahatsızlıkları nedeniyle kaybeden Hilal Dereci, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında hayatını polis memuru Mehmet Dereci ile birleştirdi.

1 çocuk annesi Dereci kalp rahatsızlığının iyiden iyiye artması üzerine tedavi görmeye başladı. Tedavisi için Burdur'a doğru yola çıkan Hilal Dereci, yolda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Genç öğretmenin ölümü eğitim camiasını da üzüntüye boğdu. Hilal Dereci'nin cenazesi merkez Karatay ilçesinde bulunan Aliyenler Mezarlığında son yolculuğuna uğurlardı.