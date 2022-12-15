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Giriş Tarihi: 15.12.2022 16:23 Son Güncelleme: 15.12.2022 16:38

Hilal öğretmen kalbine yenik düştü! Tedavi için giderken kalp krizinden öldü

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde doğup büyüyen ve üniversite eğitimi sonrası tarih öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Hilal Dereci, aynı ablası ve kardeşi gibi kalp rahatsızlığına yenik düştü. Geçtiğimiz yıl hayatını Mehmet Dereci ile birleştiren ve bir de çocuğu olduğu öğrenilen Dereci’nin tedavisi için Burdur’a giderken hayatını kaybettiği öğrenildi. İdealist öğretmenin vefatı eğitim camiasını yasa boğdu.

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Hilal öğretmen kalbine yenik düştü! Tedavi için giderken kalp krizinden öldü

Sultanhanı ilçesinde büyüyün Hilal Dereci, lise ve üniversite eğitimini Konya'da tamamladı. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde çok sevdiği tarih öğretmenliğini bitirdi ve hep hayali olan öğretmenliğe atandı.

Ablasını ve erkek kardeşini de kalp rahatsızlıkları nedeniyle kaybeden Hilal Dereci, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında hayatını polis memuru Mehmet Dereci ile birleştirdi. 1 çocuk annesi Dereci kalp rahatsızlığının iyiden iyiye artması üzerine tedavi görmeye başladı. Tedavisi için Burdur'a doğru yola çıkan Hilal Dereci, yolda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Genç öğretmenin ölümü eğitim camiasını da üzüntüye boğdu. Hilal Dereci'nin cenazesi merkez Karatay ilçesinde bulunan Aliyenler Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

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Hilal öğretmen kalbine yenik düştü! Tedavi için giderken kalp krizinden öldü
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