Hilal Sultan Kırgöz gözyaşlarıyla uğurlandı: 2 gün yatıp çıkmasın yıllarca sürünsün!

Kırgöz'ün sırtındaki kurşun ise bu ay başında Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkartıldı. İkinci kez taburcu edildikten sonra evde fenalaşan Hilal Sultan Kırgöz'un tedavisine Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde devam edildi. Kırgöz, olaydan 48 gün sonra 23 Ekim'de yaşamını yitirdi. Öte yandan, olayın ardından aynı gün saklandığı Buca ilçesindeki bir bağ evinde yakalanan Önder Lafçı ise tutuklandı.