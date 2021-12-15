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Giriş Tarihi: 15.12.2021 18:33

Hilvan’da ‘Eğitime Destek Platformu’ toplantısı yapıldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Hilvan’da ‘Eğitime Destek Platformu’ toplantısı yapıldı

Hilvan Belediyesi ev sahipliğinde ‘Eğitime Destek Platformu’ istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında ortak işbirliğinin sağlanması konusunda kararlar alındı.

Özel bir mekânda düzenlenen toplantıya Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir, AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Süleyman Elgün, İlçe Müftüsü Enver Polatoğlu, Belediye Meclisi üyeleri ve öğretmenler katıldı.


Toplantıda eğitim camiasının her zaman destekçisi olduğunu belirten Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık; 'Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha iyi imkânlarda eğitim görmesi ve ilçemizdeki eğitim seviyesinin yükselmesi için bugüne kadar eğitim ve öğretime büyük katkılarda bulunduk. İlçemizin eğitimdeki başarısını yükseltmek ve geleceğimizi aydınlatacak olan çocuklarımıza hep birlikte destek olmalıyız' dedi.

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Hilvan’da ‘Eğitime Destek Platformu’ toplantısı yapıldı
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