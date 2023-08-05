Hilvan’da iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi Siverek yolunda meydana gelen kazada, Hilvan-Siverek yolunda seyir halinde ilerleyen otomobile arkadan gelen hafif ticari araç sürücüsü çarptı.

Araçların çarpıştığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri meydana gelen kazada yaralanan iki yaralıyı araç içerisinde çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı iki vatandaş, ambulansla Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.