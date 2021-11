Hilvan’da kadınlar bu merkezlerde meslek sahibi oluyor

Yeni Mahalle ve Bağlar Mahallesi'nde kadınların meslek edinmelerine yönelik Hilvan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın Kültür Merkezleri'nde biçki dikiş, el sanatları, kuaförlük, kur'an-ı kerim, okuma yazma ve Bilgisayar Kullanımı Kursları deneyimli eğitmenler eşliğinde veriliyor.



Hafta içi her gün usta eğitmenler tarafından kurslarda verilen mesleki eğitime ilginin her geçen gün arttığını belirten Bağlar Kadın Kültür Merkezi eğitmeni Tuba Oymak devam eden çalışmalar ile ilgili açıklamada bulunarak; 'Kadınlara yönelik mesleki eğitim verdiğimiz kurslarımıza katılım her geçen artmakta. Özellikle biçki dikiş, el sanatları, kuaförlük, okuma yazma ve bilgisayar kullanımı kursları büyük ilgi görmekte. Tabi çalışmalarımız bunlarla sınırlı değil çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunmak için açtığımız çocuk oyun odalarında çocuklar oyun yoluyla özgüven kazanıp el becerilerini geliştiriyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklar ve kadınların meslek edinmelerine yönelik ilçeye kazandırdıkları bu güzel hizmetlerden dolayı eğitmen arkadaşlarım ve kursiyerlerimiz adına Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'a teşekkür ediyorum' dedi.