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Giriş Tarihi: 15.10.2024 14:06 Son Güncelleme: 15.10.2024 14:17

Hilvan’da su kuyusunda akıma kapılan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde su kuyusunda elektrik akımına kapılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Hilvan’da su kuyusunda akıma kapılan kişi hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi kırsal Bargaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mahallede bulunan su kuyusuna giren Nevzat M, burada su dalgıçlarında bağlı kablolardan elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan Nevzat M. Ağır yaralandı. Yakınların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralan Nevzat olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nevzat M, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hilvan’da su kuyusunda akıma kapılan kişi hayatını kaybetti
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