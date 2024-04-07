Hilvan’daki iptal edilen seçime ilişkin 7 kişi tutuklandı

31 Mart Pazar günü gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimlerinde Hilvan ilçesinde bazı kişilerin Gençlik Merkezinde ve çöp kutusunda oy torbalarını yakması gündeme oturmuştu.

Görüntülerin ardından İlçe seçim kurulu seçimin iptaline karar vermişti. Emniyet personelleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda oy pusulalarını yaktığı tespit edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.