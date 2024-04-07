Haberler Yaşam Haberleri Hilvan’daki iptal edilen seçime ilişkin 7 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 7.4.2024 14:02 Son Güncelleme: 7.4.2024 14:29

Hilvan’daki iptal edilen seçime ilişkin 7 kişi tutuklandı

Şanlıurfa Barosu Hilvan ilçesinde oy torbalarının yakılması nedeniyle birçok kişinin gözaltına alındığını ve 7 kişinin tutuklandığını açıkladı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Hilvan’daki iptal edilen seçime ilişkin 7 kişi tutuklandı

31 Mart Pazar günü gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimlerinde Hilvan ilçesinde bazı kişilerin Gençlik Merkezinde ve çöp kutusunda oy torbalarını yakması gündeme oturmuştu.

Görüntülerin ardından İlçe seçim kurulu seçimin iptaline karar vermişti. Emniyet personelleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda oy pusulalarını yaktığı tespit edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hilvan’daki iptal edilen seçime ilişkin 7 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA