İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Şubat tarihinde Bahreyn'den İstanbul'a gelen Hindistan uyruklu Saadat H.S.,'in hareketlerinden şüphelenerek takibe aldı.

Tam 12 Milyon TL. değerinde! Hindistan uyruklu yolcunun cebinden servet çıktı | Video

Ekipler tarafından durdurulan Hintli yolcunun yapılan üst aramasında ise pantolonunun sağ ve sol cebine özel olarak dikilmiş iki ayrı cepte Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenilen farklı boy ve karatlarda toplam 467.09 gram ağırlığında pırlanta ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan pırlantalara el konulurken gözaltına alınan Hindistan uyruklu yolcu, ifadesinin ardından Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.