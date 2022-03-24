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Giriş Tarihi: 24.3.2022 10:53 Son Güncelleme: 24.3.2022 11:22

Hindistan uyruklu yolcunun cebinden servet çıktı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Hindistan uyruklu yolcunun cebinden servet çıktı

Bahreyn’den İstanbul Havalimanı’na gelen Hindistan uyruklu Saadat H.S.,’in üzerinde şüphe üzerine yapılan aramada cebine gizlediği ve kaçak olarak Türkiye’ye sokmaya çalıştığı 12 milyon TL değerinde pırlanta ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Şubat tarihinde Bahreyn'den İstanbul'a gelen Hindistan uyruklu Saadat H.S.,'in hareketlerinden şüphelenerek takibe aldı.

Tam 12 Milyon TL. değerinde! Hindistan uyruklu yolcunun cebinden servet çıktı | Video

Ekipler tarafından durdurulan Hintli yolcunun yapılan üst aramasında ise pantolonunun sağ ve sol cebine özel olarak dikilmiş iki ayrı cepte Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenilen farklı boy ve karatlarda toplam 467.09 gram ağırlığında pırlanta ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan pırlantalara el konulurken gözaltına alınan Hindistan uyruklu yolcu, ifadesinin ardından Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.

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Hindistan uyruklu yolcunun cebinden servet çıktı
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