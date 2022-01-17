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Giriş Tarihi: 17.1.2022 12:13

Hindistan'da başörtülü öğrenciler derse alınmıyor!

AA
Hindistan’da başörtülü öğrenciler derse alınmıyor!

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde devlet okulunda, bir grup Müslüman öğrencinin haftalardır derslere başörtüsüyle girmesine izin verilmediği bildirildi.

Independent'te yer alan habere göre, Udupi'deki kadınların gittiği okulun 4 öğrencisi, sınıfta başörtüsü takmalarına izin verilmediği gerekçesiyle ay başından bu yana sınıflarının dışında kamp kuruyor.

Hindistan haber ajansı Press Trust'a konuşan Okul Müdürü Rudra Gowda, okulun kurallarına atıfta bulunarak, öğrencilerin okul binasında başörtüsü takmalarına izin verildiğini ancak sınıfların içinde yasaklandığını söyledi.

SORUNA ÇÖZÜM BULUNAMADI

Times Now televizyon kanalının bildirdiğine göre, 4 öğrencinin ebeveynleri yetkililerle bir araya geldi ancak iki haftadan fazla süredir soruna çözüm bulunamadı.

Okul yetkililerinden Yashpal Suvarna ise öğrencilerin okul kurallarına uymak isterlerse derslere katılabileceğini belirterek, "Kurallara uymak istemiyorlarsa eğitim almak için başka bir okul bulabilirler." dedi.

Benzer bir olay, bu ayın başlarında eyaletteki başka okulda da yaşanmıştı. Koppa'da bir devlet okulunda Hindu öğrenciler, derslere başörtüsüyle katılan Müslümanları protesto etmek için Hinduizm'i temsil eden safran renkli eşarplar takmıştı.

Müslümanlar 1,3 milyarlık Hindistan nüfusunun yaklaşık yüzde 14'ünü oluşturuyor.

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Hindistan'da başörtülü öğrenciler derse alınmıyor!
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