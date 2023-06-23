Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Kapadokya’da yoga yaptı

2014 yılında Hindistan'ın işbirliğiyle ve 177 üye ülkenin desteğiyle 21 Haziran tarihi Uluslararası Yoga Günü ilan edilmesiyle ilk Uluslararası Yoga Günü 21 Haziran 2015 yılında tüm dünyada kutlanmaya başlandı.

Yoga sanatı insanlar için sağlık yararlarının yanı sıra bir yaşam tarzı olmasıyla beraber popülaritesi her geçen gün artmaya devam ediyor. Uluslararası Yoga Gününün bu yılki teması Sanskritçede Vasudhaiva Kutumbakam olan Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecektir sloganıyla düzenlenen programa Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Özel Kalem Müdürü Ümmühan Kart, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Orhan Kekeç,

Nevşehir Müze Müdürü Gökhan Maskar, Avanos Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Esra Pilav, Yoga eğitmenleri ve katılımcı üyeler katıldı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul programdaki açılış konuşmasında: "Uluslararası Yoga Günü'nü düzenlememizde emeği gecen ve bizlerden destegini ve yardımlarını esirgemeyen Nevsehir Belediyesine ve siz degerli misafirlerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Kapadokyanın bu muhteşem atmosferinde, tarihi bölgesinde bulunmaktan buyuk bir mutluluk duyuyorum. Geçen yıl da UYG'nu burada kutlamıştık ve bölge insanının misafirperverligi ve sıcaklığı bizleri son derece etkilemişti . Bir kez daha sizleri saygıyla selamlıyor ve en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Birleşmiş Milletler'in, böylesine büyük bir uluslararası destekle Yoga'ya adanmış bir Uluslararası Gün ilan etmesi, Yoga'nın evrensel çekiciliğinin ve Yoga'nın insanlığa sağladığı muazzam faydaların adeta bir kanıtı niteliğindedir" dedi.

Paul, "Yoga sanatı, bilimi ve felsefesi Hindistan'da ortaya çıkmış olabilir, ancak bugün tüm dünyaya aittir. Yoganın popülaritesi dünya çapında giderek artmaktadır. Uluslararası Yoga Günü 2015'te ilk kez kutlandığından bu yana, her yıl Güne yeni bir odak noktası belirlemek için bir tema seçiliyor. Geçen yılki tema "İnsanlık için Yoga" idi. Ki bu dünyanın Covid-19 pandemisinden kurtulmaya başladığı bir dönemde; pandeminin sadece fiziksel sağlık üzerindeki ani etkilerini değil, aynı zamanda Covid-19 virüsünün toplum üzerinde yarattığı psikolojik ve zihinsel ıstırabı da hafifletmekte Yoga'nın ne kadar faydalı olduğunu vurgulamak içindi" dedi.

'2023 YILI ULUSLARARASI DÜNYA YOGA GÜNÜ SLOGANI "DÜNYA TEK BİR AİLEDİR"'

Paul, "Bu yıl, UYG 2023 için Hindistan'ın teması olarak "Vasudhaiva Kutumbakam için Yoga" seçildi. Bu, Sanskrit dilinde eski bir metinden alınmış bir ifadedir, anlamı - "dünya tek bir ailedir" - Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek. Sürdürülebilir, bütünsel, sorumlu ve kapsayıcı bir şekilde çevredeki ekosistemle uyum içinde yaşamaya dair benzersiz bir antik Hint felsefi yaklaşımıdır. Yoga da bu yaklaşıma katkıda bulunur. Yoga insanları bir araya getirir" şeklinde konuştu.

Peribacalarının eşsiz manzarasında yapılan yoga etkinliği 1 saat boyunca devam etti.