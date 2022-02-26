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Giriş Tarihi: 26.2.2022 11:39

Hint keneviri yetiştiren akademisyenin cezası belli oldu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Hint keneviri yetiştiren akademisyenin cezası belli oldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan ve evinde Hint keneviri yetiştirerek, uyuşturucu maddeyi sattığı öne sürülen Tanju Aksoy’a 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Ankara'da ODTÜ'de öğretim görevlisi olan Tanju Aksoy'un evinde yapılan aramda 201 kök saksıda Hint keneviri, 210 gram koparılmış ve kurutulmuş Hint keneviri, 16 gram marihuana, 320 gram Hint keneviri tohumu, uyuşturucu tartmada kullanılan hassas terazi ile çeşitli uyuşturucu haplar ele geçirilmişti. Tanju Aksoy ile arkadaşı S.K. gözaltı işlemlerinin, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Aksoy tutuklanırken, S.K adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Tanju Aksoy hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçundan 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşına çıkan Aksoy amacının kullanmak olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Aksoy'a 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

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Hint keneviri yetiştiren akademisyenin cezası belli oldu
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