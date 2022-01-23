Hira’nın azmi ve yaşam zaferi

İstanbul'da Şennur Şahin ve Serebral Palsili hastası kızı Hira'nın (10) yaşam azmi örnek oldu. Şennur Şahin, kızı için yıllarca tek başına mücadele verdi. Birçok tedavi yöntemi denedi ancak bir türlü istediği sonucu alamadı. Hira yürüyemiyor, kendi işlerini yapamıyordu. Eşi kendisini aldattı ve terk etti. Ailesi "Kızı babasına neden vermiyorsun. O hayatını yaşıyor" demekle yetindi. Hira'yı Çocuk Esirgeme Kurumu'na vermeyi düşünen Şahin ve kızının hayatı, 1.5 yıl önce Separin-Der ile değişti. Hira, fizik tedaviyle 3 ayda yürümeye ve bisiklet sürmeye başladı. Geçirmesi beklenen büyük kemik ameliyatından da kurtulan Hira, "En büyük hayalim Cumhurbaşkanı olmak" dedi. Şennur Şahin, "Ben çocuğumu sevmeyi burada öğrendim. Şimdi hiç kimse umurumda değil ve o kadar özgürüm ki en azından mutlu bir çocuğum var. Buradan annelere sesleniyorum: Çocuklarınızı yalnız bırakmayın, onlara destek olun..." diye konuştu. Separin-Der Başkanı Cengiz Uzun, "Bu çocukların tamamına ulaşabilmek için böyle yerlerin sayısının artması lazım" dedi.