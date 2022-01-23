Haberler Yaşam Haberleri Hira’nın azmi ve yaşam zaferi
Giriş Tarihi: 24.1.2022

Hira’nın azmi ve yaşam zaferi

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Hira’nın azmi ve yaşam zaferi
İstanbul'da Şennur Şahin ve Serebral Palsili hastası kızı Hira'nın (10) yaşam azmi örnek oldu. Şennur Şahin, kızı için yıllarca tek başına mücadele verdi. Birçok tedavi yöntemi denedi ancak bir türlü istediği sonucu alamadı. Hira yürüyemiyor, kendi işlerini yapamıyordu. Eşi kendisini aldattı ve terk etti. Ailesi "Kızı babasına neden vermiyorsun. O hayatını yaşıyor" demekle yetindi. Hira'yı Çocuk Esirgeme Kurumu'na vermeyi düşünen Şahin ve kızının hayatı, 1.5 yıl önce Separin-Der ile değişti. Hira, fizik tedaviyle 3 ayda yürümeye ve bisiklet sürmeye başladı. Geçirmesi beklenen büyük kemik ameliyatından da kurtulan Hira, "En büyük hayalim Cumhurbaşkanı olmak" dedi. Şennur Şahin, "Ben çocuğumu sevmeyi burada öğrendim. Şimdi hiç kimse umurumda değil ve o kadar özgürüm ki en azından mutlu bir çocuğum var. Buradan annelere sesleniyorum: Çocuklarınızı yalnız bırakmayın, onlara destek olun..." diye konuştu. Separin-Der Başkanı Cengiz Uzun, "Bu çocukların tamamına ulaşabilmek için böyle yerlerin sayısının artması lazım" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile keyifli paylaşım! Baba-oğul aynı sahnede!
Sedef Kabaş'ın çirkin hakaretiyle ilgili İstanbul Barosu'ndan sert açıklama
Sedef Kabaş davasında çarpıcı detaylar! Savunması pes dedirtti
Son dakika! İstanbul'da üniversitelere 2 gün kar tatili verildi
Son dakika! Bolu Valisi kar yağışının boyutunu bu sözlerle anlattı: 1950 yılından beri en yoğun yağış
Sedef Kabaş'ı tutuklayan hakim üzerinden kara propaganda: Yalan haberlerle hedef haline getirdiler
İstanbul'da feci otobüs kazası: 3 ölü 18 yaralı! Kurtulan isim dehşet anlarını anlattı
Türkiye'nin bu hamleleri sıkıntıları tarihe gömdü! Muhalefetin doğal gaz yalanı yine tutmadı
Son dakika: KKTC'deki genel seçimin galibi belli oldu
Son dakika: Türkiye kara teslim: İstanbul dahil birçok ile ulaşım kapandı! İşte kapanan yollar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Hira’nın azmi ve yaşam zaferi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA