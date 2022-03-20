Hırçın avukat kadın güvenliği köşeye sıkıştırdı: "Seni gebertirim"

Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'nde 8 Mart tarihinde hareketli anlar yaşandı. Adliyede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan T.Ö.'nün görev sırasında başına gelenler tüyler ürpertti. İcra dairelerinin bulunduğu katta görevli kadın güvenlik, iddiaya göre Dünya Kadınlar Günü'nde işlemi yapılmadığı için sinirlenen ve adliyeyi birbirine katan avukat Ramazan T. tarafından sözlü saldırıya maruz kaldı.

ANLAMLI GÜNDE ZOR ANLAR

İddiaya göre icra dairesine giderek bir işlem yaptırmak isteyen, ancak istediği işlemin gerçekleşemeyeceğini öğrenen avukat Ramazan T., koridora çıkarak bağırmaya başladı. Sinir krizi geçiren avukat, o esnada dairenin önüne gelen özel güvenlik T.Ö.'nün kendisine müdahale etmesiyle daha da hırçınlaşarak genç kadına saldırmaya çalıştı. Vatandaşların araya girmesiyle kurtulan genç kadın, yaşadığı korkunç olayın ardından savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

HAKARETLER YAĞDIRDI

Şikayet dilekçesinde yaşadığı korku dolu anları anlatan kadın güvenlik, icra müdürünün kendisini çağırması üzerine dairenin önüne gittiğini söyleyerek 'Koridorda avukat Ramazan K., sinirli şekilde kendi kendine konuşuyordu. Müdür Bey bana avukatın istediği işlemin yerine getirilemeyeceğini öğrenmesi üzerine sinirlenerek küfür ve hakaretler ettiğini, saldırgan davranışlarda bulunduğunu anlattı. Müdür, şahsı gösterdiğindeyse Ramazan K., hızla yanımıza gelerek küfürlü konuşmaya devam edince olaya müdahale ederek sakin olmasını ve adliyede böyle davranmaması gerektiğini söyledim. Bunun üzerine bana 'Sen kimsin' diyerek bağırmaya ve küfürler etmeye başladı. Vatandaşların şahsa engel olması sonucu kurtuldum' dedi.

KADIN GÜVENLİKTEN SUÇ DUYURUSUDilekçesinin devamında özel güvenlik T.Ö., olay anında tesadüfen orada bulunan başka bir kadın avukatın olay anını video kaydına aldığını söylediğini, ardından Ramazan K.'nin adliyedeki diğer güvenlik görevlileri tarafından yakalandığını, yanına gittiğinde avukatın kendisine 'Seni gebertirim' şeklinde tehditler yağdırdığını, avukata kendisinden şikayetçi olduğunu ve polis merkezine gitmeleri gerektiğini söylediğini ve şahsın güçlükle kabul ettiğini aktararak kendisine sözlü saldırıda bulunan ve fiziksel saldırı için de çokça teşebbüste bulunan Ramazan K.'den şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.