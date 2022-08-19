Adana'da hırdavatçıda çalışan Bilal Özmen'in (22) ve iş yeri sahibi Nurullah B., motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralılardan Bilal Özmen yaşamını yitirirken patronunun durumu ağır olduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken zanlıların Bilal Özmen'le husumetli olduğu iddia edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Olay, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Hırdavatçı Nurullah B. ile yanında çalışan Bilal Özmen'nin husumetlileri olduğu öne sürülen 2 kişi motosiklet ile iş merkezinin önüne geldi. Şüphelilerden biri, Özmen'e tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırı da Özmen ile patronu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yüzünü şapka ve maskeli olan şüpheliler, motosikletle olay yerinden kaçtı. Esnafların durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özmen ile Nurullah B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bilal Özmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.;



Hırdavatçıya silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video