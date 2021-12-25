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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Hıristiyanlar Noel’i kutladı

Hıristiyanlar Noel’i kutladı
HIRISTIYANLIKTA Hz. İsa'nın doğumunu simgeleyen Noel Bayramı ayinlerle kutlandı. Ayinler İstanbul'daki Patrikhane ve diğer kiliselerin yanı sıra Mardin ve Midyat'taki Deyrülzafaran Manastırı, Kırklar Kilisesi, Mor İşmuni ve Mor Gabriel kiliselerinde yapıldı. İstanbul Fatih'teki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde mum yakılıp dua edildi. Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yerine bu yıl ayini Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emmanuel Adamakis yönetti. Ayin nedeniyle Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerinden çok sayıda kişi kiliseye geldi. Mardin Midyat'ta Süryaniler, Mor Gabriel Manastırı'nda toplandı. Mort İşmuni Kilisesi'nde özel ayin yapıldı. Noel ayinini Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün yönetti.

Mehmet NAYIFOĞLU - Mustafa KAYA - Yaser ÇAPAROĞLU / SABAH

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Hıristiyanlar Noel’i kutladı
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