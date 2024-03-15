Hırka-i Şerif dualarla ziyarete açıldı

Hırka-i Şerif Camii'ndeki ziyarete açılış programına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Kaymakam ve Vakıflar 1.Bölge Müdürü Yavuz Güner, Veysel Karani'nin 59. Kuşaktan torunu ve Hırka-i Şerif Vakfı Genel Sekreteri Barış Samir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışın ardından konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, her yıl Ramazanın ilk Cumasında ziyarete açılan Hırka-i Şerif bizde duygu seli oluşturmaktadır.

Peygamber efendimizin eşyaları ve ayak izi bizim için çok değerlidir. Asırlardan bu yana Hırka-i Şerif muhafızlarından Allah razı olsun Barış Samir ailesi bu muhafızlığı layıkıyla yerine getirmektedir.

Allah kutsal emanetlerin kıyamete kadar korumayı nasip eylesin" dedi. Kutsal emanetleri gördüğümüz zaman Kuran-ı Kerim'i hatırlamalıyız. Peygamberimiz nasıl yaşamışsa vatandaşlarımızında öyle yaşaması lazım" dedi.

Her yıl Ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete başlanılan Hırka-i Şerif saat 10.00'da ziyaretçilere kapılarını açtı. Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca hafta içi saat 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 arasında görülebilecek. Kadir Gecesi'nde, teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar ziyaret devam edecek, arife ikindi namazı sonrasında duayla sona erecek.