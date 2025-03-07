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Giriş Tarihi: 7.3.2025 10:29 Son Güncelleme: 7.3.2025 11:27

Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, bugün Hırka-i Şerif Camii içindeki Hırka-i Şerif Dairesi'nde ziyarete açılıyor.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor

Peygamber Efendimiz'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif'in ziyaret hazırlıkları tamamlandı.

RAMAZAN AYINDA HER GÜN AÇIK

Hırka-i Şerif, Ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatlerinde görülebilecek. Dairede ziyaret, 26 Mart Kadir Gecesi'nde teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar devam edecek. Arife günü de ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sonlanacak. Engelli, hasta ve yaşlı ziyaretçiler, ziyaretlerini sıra beklemeden görevli refakatinde yapabilecek ve engelli asansöründen faydalanabilecek.

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Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor
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