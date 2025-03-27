Hırsız bulunamadı Kübra sessizliğe gömüldü

Adana'da doğuştan işitme engelli olan 3 yaşındaki Kübra Naz Sağın'ın biyonik kulaklığı, 9 ay önce pazarda hırsız tarafından çalındı. Ailenin kulaklık alacak gücü olmadığı için küçük Kübra Naz yeniden sessizliğe gömüldü. Kübra Naz'ın duyma problemi ve denge sorunu yaşadığı için sürekli ağladığını belirten anne Mine Sağın, "Eskiden iyi ya da kötü bizimle iletişim kurabiliyordu. Şimdi sürekli ağlıyor, kardeşleriyle oynamak bile istemiyor. Onun bu hali yüreğimi parçalıyor. Bir anne olarak çocuğum duysun, konuşsun istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorum" dedi. Baba Mustafa Sağın da "Hırsız bulunamadı. Sadece çocuğumun duymasını istiyorum" dedi.