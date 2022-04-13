Hırsız cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Bütün şüpheliler tutuklandı, ifadelerine SABAH ulaştı

ARACIN SAHİBİ OLAY GECESİNİ ANLATTI

Maktul Çetin Gül'ün olay günü çalmak istediği aracın sahibi olan şüpheli Besim K., gece vakti çocuklarının arabaya hırsız girdiğini söylemesi ve aracının alarm sesini duyması üzerine sokağa koştuğunu söyleyerek "Park halindeki aracımdan hırsızın indiğini ve kaçtığını gördüm. Ben ve ailem kaçan şahsın peşinden koştuk. Bir süre sonra hırsızı gördüğümde eşim onu yakalamaya çalışıyordu. Bu esnada hırsız eşime tekme atarak eşimi yere düşürdü. Hırsız elini beline atıp "Gelmeyin" diye bizi tehdit ettikten sonra oğlum şahsı yakaladı ve ikisi arasında arbede yaşandı. Ben de oğluma şahsı kolundan tutmasını söyledim, amacım polise haber vermekti. Bu esnada hırsız yere düşünce biz de onu tuttuk. Ardından olay yerine tanımadığım kalabalık bir grup geldi. Ben ve ailem hırsıza vurmadık" dedi.