Hırsız cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Bütün şüpheliler tutuklandı, ifadelerine SABAH ulaştı

Maltepe'de 26 Mart gecesi park halindeki aracı çalmak isteyen Çetin Gül, öten alarmla yakalı ele vermişti. Aracın sahibi aile hırsızı yakalamış, Çetin Gül ise olay yerindeki kişilerin tekmeli yumruklu saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası gözaltına alınan 2'si çocuk 8 şüpheliden 18 yaş altındaki 2 kişi ce Cüneyt A. tutuklanırken 5 şüpheli Besim K., Ceyda K., Nuriye K., Orhan K., ve Mesut Ç. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
BÜTÜN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Adli kontrolle serbest bırakılan 5 şüpheli hakkındaki adli kontrol kararına yapılan itiraz sonrası yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Adliyeye getirilen 5 şüpheli, İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ifadelerine ise SABAH ulaştı.
ARACIN SAHİBİ OLAY GECESİNİ ANLATTI
Maktul Çetin Gül'ün olay günü çalmak istediği aracın sahibi olan şüpheli Besim K., gece vakti çocuklarının arabaya hırsız girdiğini söylemesi ve aracının alarm sesini duyması üzerine sokağa koştuğunu söyleyerek "Park halindeki aracımdan hırsızın indiğini ve kaçtığını gördüm. Ben ve ailem kaçan şahsın peşinden koştuk. Bir süre sonra hırsızı gördüğümde eşim onu yakalamaya çalışıyordu. Bu esnada hırsız eşime tekme atarak eşimi yere düşürdü. Hırsız elini beline atıp "Gelmeyin" diye bizi tehdit ettikten sonra oğlum şahsı yakaladı ve ikisi arasında arbede yaşandı. Ben de oğluma şahsı kolundan tutmasını söyledim, amacım polise haber vermekti. Bu esnada hırsız yere düşünce biz de onu tuttuk. Ardından olay yerine tanımadığım kalabalık bir grup geldi. Ben ve ailem hırsıza vurmadık" dedi.
"BİZİ ŞAŞIRTMAYA ÇALIŞARAK SALDIRDI"
Şüpheli Nuriye K. ifadesinde "Ben ve çocuklarım şahsı yaya olarak takip etmeye başladık. Bir süre sonra ben şahsı sokak ortasında tanıdım. Ve şahıs bana kendisinin hırsız olmadığını, hırsızın başka bir yöne kaçtığını söyledi. Ben şahsın hırsız olduğunu anladığımda şahıs bana tekme ve yumruk atarak kaçmaya başladı" şeklinde konuştu.
Şüpheli Hazal K. ise hırsızı gördüklerinde 'Boşuna bağırmayın, babanız uyuyor, ben de arabayı çalacağım' dediğini, hep birlikte aşağı indiklerini, hırsızı bir binanın alt tarafında bulduklarında 'Kimseden korkmuyorum, polisten de korkmuyorum' diyerek küfürler ettiğini ve hırsızın annesine ve kendisine saldırdığını ileri sürdü.