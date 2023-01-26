Hırsız evdeki kamerayla kendini çekti

Fatih'te 24 Aralık Cumartesi Günü polis merkezine giden A.E. ile F.A.A. evlerinden hırsızlık yapıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit edildi. Görüntülerde, hırsızların güvenlik kameralarını fark ederek etkisiz hale getirdikleri görülüyor.

Polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerden Murat Ö.'yü gözaltına aldı. Daha önceden 19 suç kaydı olduğu tespit edilen şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Polis şüphelinin suç ortağı ile birlikte 1 Ocak Salı günü Fatih'te 3 evi daha soyduğunu belirledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis Murat Ö.'nün suç ortağını yakalamak için operasyonları sürdürüyor.