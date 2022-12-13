Hırsız karga görenleri hayrete düşürdü

"Karabaş, Filyos'un maskotu oldu"

Filyos halkının sevilen kargası olduğunu söyleyen Yılgın, "Filyos'un bir maskotu, çok sevdiğimiz kargamız. Çarşıdaki kafeteryaya, kahvehaneye gider. Kahvehanede çay kaşıklarını alır, okey oynayan arkadaşların taşlarını alır. İnsanları çok seviyor. Kendi neslini gördü mü anlayamıyor. Her gün gelir. Burada ceviz, poğaça, ekmek falan veriyoruz. Bize alıştı. Yazın karavancıların yanına da takıldı. Onlarda Karabaş'ı besledi, alıştılar. Biz kargamızı çok seviyoruz ama hep yaramazlık yapar. Masada kalem, kağıt hiç bir şey yoktur. Kapıyı açık görüp girdiği zaman burada ne görürse alıp gider" diye konuştu.