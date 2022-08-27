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Giriş Tarihi: 27.8.2022 12:09

Hırsız komşuları çıktı… Altın ve paraları bulup sahibine teslim ettiler

İstanbul Beylikdüzü’nde komşularının evine pencereden girerek 50 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çalan bir kişi; Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; çalınan paraları ve ziynet eşyalarını da bularak sahibine teslim etti.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Hırsız komşuları çıktı… Altın ve paraları bulup sahibine teslim ettiler

İstanbul'da bir kişi; Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde Ş.Ç. ve M.B.Y. isimli iki kişinin adresine girerek 50 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye aldı. Olayı, aynı apartmanda ikamet eden Ş.K. isimli kişinin giriş katındaki adrese pencereden girerek gerçekleştirdiği tespit edildi. Kamufle olmak ve tanınmamak için şapka taktığı belirlenen ve komşularının evini soyan hırsız Ş.K., Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Ş.K.'nın adresinde arama yapıldı. Ş.K.'nın çaldığı toplamda 50 bin lira değerinde 17,96 gram altın, dört adet altı gram altın küpe, bir adet 14 gram altın yüzük ve sekiz bin 600 lira nakit para adreste ele geçirildi ve sahibine teslim edildi. "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen Ş.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Hırsız komşuları çıktı… Altın ve paraları bulup sahibine teslim ettiler
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