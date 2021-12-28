Hırsız Marmaray’ın trafosuna gözünü dikti! Ya kabloyu kesseydi?

İstanbul'da bir hırsız Marmaray'a ait olan trafodan kullanımda olan bakır telleri kesmeye çalışırken yakayı ele verdi. Olay geçtiğimiz günlerde Fatih ilçesinde meydana geldi. Aksaray'da bulunan Marmaray istasyonunda görevli bulunan güvenlik görevlisi trafo merkezinin kablo ve teçhizatlarını çalmaya çalışan bir kişinin olduğunu tespit etti. Duruma müdahalede bulunan görevli hırsızı olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ KABLOLARI KESMEYE ÇALIŞIYORDU

İhbar üzerine Marmaray istasyonuna gelen polis ekipleri çevrede yaptığı araştırmada demir testeresi ve elektirik kablolarını kesmede kullanılan makas ele geçirdi. Güvenlik görevlisinin şüpheliyi tarif etmesi üzerine çalışamaya başlayan polisler A.O., ismindeki şüpheli gözaltına alındı. Karakolda ifade veren güvenli görevlisi, şüphelinin toprağa gömülü halde bulunan bakır kabloları kesmeye çalıştığını bu nedenle kendisinden şikayetçi olduklarını belirtti.

TUTUKLANDI

İfade veren şüpheli ise Yenikapı-Marmaray istasyonunda eski raylar üzerinde uyuduğu sırada güvenlik görevlilerinin geldiğini, kabloları söküp sökmediğini sorduklarını ardından da gittiklerini anlattı. Rayların altında bulunan kabloları kendisinin sökmediğini ve evsiz olduğu için burada kaldığını söyleyen şüpheli iftiraya maruz kaldığını ileri sürdü. İfadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.