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Giriş Tarihi: 26.10.2021 15:09 Son Güncelleme: 26.10.2021 15:22

Hırsız masör yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hırsız masör yakalandı

İstanbul Beşiktaş’ta girdikleri evden kol saati, pırlanta bileklik ve tespih çalan 3 hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Oğuzhan A.’nın 33 suç kaydının olduğu, Fatih A.’nın 11 suç kaydının olduğu ve masörlük yaptığı öğrenilen diğer hırsız Ercan A.’nın ise 6 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Defne Çıkmazı Sokak'ta H.A.Ç.'nin evine giren hırsızlar evdeki ziynet eşyalarını alıp kaçtı. H.A.Ç. evdeki kol saatleri, pırlanta bileklik ve altın kolyelerin olmadığını görünce hemen durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit eti.

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Yapılan çalışmalarda Kağıthane'de bir adreste oldukları belirlenen 3 hırsız önceki gün yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Oğuzhan A.'nın 33 suç kaydının olduğu, Fatih A.'nın 11 suç kaydının olduğu ve masörlük yaptığı öğrenilen diğer hırsız Ercan A.'nın ise 6 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

Hırsızlık Bürodaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin çaldıkları malzemelerde sokakta yürüdükleri anlar kameralara yansıdı.

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Hırsız masör yakalandı
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