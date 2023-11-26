Hırsız özel şoförü çıktı

İstanbul Kağıthane Seyrantepe'de ithalat ve ihracat işleri yapan bir firmanın sahibi İran uyruklu iş kadını Niloofar G. (48) ve Hamidreza B.'nin evinin önüne 2 Kasım'da, bir ticari marka araç geldi. Eve giren 4 şüpheli, içinde 500 bin lira değerinde altın, 1 milyon dolar ile 130 bin euro nakit para, 2 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet olan kasayı alıp kaçtı.Eve gelince soyulduğunu anlayan Niloofar G., 40 milyon lira zararı olduğunu belirterek polise şikayette bulundu. Polis, güvenlik kameralarından yola çıkarak önce aracın plakasını, oradan da şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Çalınan kasa birkaç gün sonra Eyüpsultan ilçesi yakınlarında atılmış halde bulundu. Şüphelilerden Fevzettin S.'nin (27) iş kadınının eski şoförü olduğu ortaya çıktı. Fevzettin S. ile birlikte Abdurrezzak U. (26) ve Yasin K. (42) gözaltına alındı. Şahısların ev aramalarında 127 bin dolar ve 5 bin Euro ele geçirildi. Kamuran U.'nun (28) ise yurtdışına çıktığı tespit edildi. Devam eden çalışmalarda Gaziosmanpaşa'da bir otele yapılan baskında Mustafa U. (24), Muhammed Talha B. (20), Ramazan Bora K. (27) ve Aybüke I. (21) yakalandı.