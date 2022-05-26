Hırsız sevgililer yakalandı

TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelinin çeşitli suçlardan 17 kaydı olan Abdullah Ç. (32), gözcülük yapan sevgilisinin ise 7 suç kaydı bulunan Burcu P. (27) olduğunu belirledi. Şüpheli sevgililer, adreslerine düzenlenen baskında gözaltına alındı. Evde ve bahçede yapılan aramalarda ise motosikletler bulunamadı. Emniyete götürülen şüphelilerden Burcu P.'nin ifadesinde, "Paraya ihtiyacımız vardı, çaldık. Sevgilim motosikletleri götürüp satıyordu. Paraları da paylaşıyorduk" dediği öne sürüldü.