Hırsız uyuyor numarası yaptı

Bursa Osmangazi'ye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi, Harman Sokak'ta önceki gün saat 23.00 sıralarında 74 yaşındaki Hasan Yılmaz'a ait 2 katlı binanın depo kısmına bir kişinin girdiğini gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler kilitli haldeki depo kapısının pencere kısmında hasar olduğunu tespit etti. Hasan Yılmaz'ı uyandırarak bilgilendiren ekipler, deponun kapısını anahtar ile açtı. Depoda inceleme yapan ekipler, kolilerin bulunduğu bölümde şüpheli Abdulkadir Y.'nin yattığını gördü. Kendisini kaldırmaya çalışan polis ekiplerine direnen şüpheli uyuma numarası yaptı. Bir süre sonra ayağa kaldırılan Abdulkadir Y., polis ekiplerine "Ben neredeyim?" dedi. Gözaltına alınan şüpheli polisin olay yerindeki sorgusunda "Uyuyordum" dedi.