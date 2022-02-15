Hırsız ve yağmacılar tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkâmil ilçesinde 9-13 Şubat tarihleri arasında aralarında cami ve kamu kurumlarının da olduğu çeşitli adres ve araçlardan hırsızlık ve yağma olaylarını gerçekleştiren şüpheliler Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada tespit edilerek düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

6 işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 4 yağma, 2 oto hırsızlığı, 1 ikametten hırsızlık, 1 mabetten hırsızlık, 3 açıktan hırsızlık, 1 motosiklet hırsızlığı ile 1 otodan hırsızlık olmak üzere toplam 20 ayrı olayı gerçekleştiren 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 şüpheli de serbest kalırken, çalınan ve yağmalanan eşyalar da sahiplerine teslim edildi.