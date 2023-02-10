Haberler Yaşam Haberleri Hırsız ve yağmacılara polis göz açtırmıyor
Giriş Tarihi: 11.2.2023

Hırsız ve yağmacılara polis göz açtırmıyor

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Hırsız ve yağmacılara polis göz açtırmıyor
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki hırsızlık ve yağma olaylarına emniyet güçleri göz açtırmıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla hırsızlıkla ilgili genelge yayınlandı. Deprem felaketi neticesinde ortaya çıkan korku ve kargaşadan yararlanarak enkaz ve binalardaki değerli eşya ve yardım malzemelerine yönelik hırsızlık eylemi yapan kişiler hakkında derhal soruşturmaya yönelik tebdirler alındı. Bu arada Adana Emniyet Müdürlüğü'nden Hatay'a görevlendirilen özel hareket polisleri, Osmaniye'den kamyonetle geldiği belirlenen ve yıkılan binaların arasında araştırma yaptığı tespit edilen 20 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Öte yandan Edirne'nin Keşan ilçesinde deprem yardımını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 belediye çalışanından biri tutuklandı. İş akitleri sonlandırılan belediye çalışanları N.D. (50), N.H.Y. (54), L.E. (54) ve Ü.Ç. (67) Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden N.H.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi. -

EN ÇOK OKUNANLAR

Görüntüler infial yaratmıştı! Deprem yardımlarını yağmalamaya çalışanları Özel Harekat Polisleri yakaladı
SON DAKİKA | Hatay’daki Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
Ümit Özdağ'dan 2. provokasyon! 'Suriyeli hırsız' yalanını attığı genç konuştu: Seni Allah'a havale ediyorum
SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek! İşte tarihler
CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş Rönesans rezidansın müteahhidini savundu: İdealist bir insandır!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Depremzedelere 1 yıl kira desteği
Son dakika: İstanbul'da o ilçeler alarm veriyor! Uzman isim İzmir'i hatırlattı, İstanbulluları uyardı...
TOKİ kura çekilişleri ertelendi mi, hangi tarihte, ne zaman yapılacak? Sosyal konut ve arsa TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura tarihleri belli mi?
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırsız ve yağmacılara polis göz açtırmıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA