Hırsız ve yağmacılara polis göz açtırmıyor

Türkiye'yiyasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki hırsızlık ve yağma olaylarına emniyet güçleri göz açtırmıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla hırsızlıkla ilgili genelge yayınlandı. Deprem felaketi neticesinde ortaya çıkan korku ve kargaşadan yararlanarak enkaz ve binalardaki değerli eşya ve yardım malzemelerine yönelik hırsızlık eylemi yapan kişiler hakkında derhal soruşturmaya yönelik tebdirler alındı. Bu arada Adana Emniyet Müdürlüğü'nden Hatay'a görevlendirilen özel hareket polisleri, Osmaniye'den kamyonetle geldiği belirlenen ve yıkılan binaların arasında araştırma yaptığı tespit edilen 20 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Öte yandan Edirne'nin Keşan ilçesinde deprem yardımını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 belediye çalışanından biri tutuklandı. İş akitleri sonlandırılan belediye çalışanları N.D. (50), N.H.Y. (54), L.E. (54) ve Ü.Ç. (67) Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden N.H.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.