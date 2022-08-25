Hırsızdan akılalmaz oyun: Parayı vermesek ürünlerle gidecekti

Olay sırasında kasada bulunan Rabia Bıçkı, kahve fincanlarının olduğu yerde güvenlik kamerası olmadığını belirterek, "Boş poşetle mağazaya gelen kişi 2 takım fincanı poşete katıyor ve kasaya geliyor. Fincan takımlarının tanesi 490 lira. 2'si 980 lira yapıyor. Fincanları aldıktan sonra kasaya geliyor ve ürünü daha öncesinden almışçasına konuşarak ürünü iade etmek istedi. Bizde fiş olması gerektiğini söyledik. Ancak kendisi çok profesyonel olduğu için bizim kafamızı karıştırdı. Bizde zor durumda kaldığımız ve diğer müşteriler rahatsız olmasın diye 980 lirayı verdik" diye konuştu.



Gerçeğin güvenlik kamerasında ortaya çıktığını belirten Bıçkı, "Güvenlik kameralarını izleyince poşetin boş olduğunu gördük. Ardından da polis ekiplerini arayıp durumu bildirdik. Eğer biz fiş olmadan iade yapmıyoruz diyerek diretip, parayı vermeseydik de bu sefer ürünlerle gidecekti. Kendisinden şikayetçi olduk, polis ekipleri de araştırma içerisinde. İnşallah tez zamanda bulunur" ifadelerini kullandı.