Hırsızdan polise sitem: Aileme hasret kaldım

Adana'da 1 ayda 300 bin lira değerinde 3 motosiklet, 8 elektrikli bisikleti çaldığı ileri sürülen 20 yaşındaki H.Ö.'yü narenciye bahçesindeki barakada yakaladı. Şüpheli H.Ö.'nün polisin kendisini aradığını ve bu yüzden yakalanmamak için evinden aldığı yorgan ve minderle 1 aydır barakalar da kaldığı öğrenildi. Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde, "Yakalanma korkusuyla evimde kalamıyordum. Sizin yüzünüzden bir aydır aileme hasret kalmıştım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.