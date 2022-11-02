Hırsızdan polise sitem: Aileme hasret kaldım

Adana'da 1 ayda 300 bin lira değerinde 3 motosiklet, 8 elektrikli bisikleti çaldığı ileri sürülen 20 yaşındaki H.Ö.'yü narenciye bahçesindeki barakada yakaladı. Şüpheli H.Ö.'nün polisin kendisini aradığını ve bu yüzden yakalanmamak için evinden aldığı yorgan ve minderle 1 aydır barakalar da kaldığı öğrenildi. Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde, "Yakalanma korkusuyla evimde kalamıyordum. Sizin yüzünüzden bir aydır aileme hasret kalmıştım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YAŞI 20 SUÇ KAYDI 26
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki farklı mahallelerde son bir ayda yaklaşık 300 bin lira değerindeki 3 motosiklet, 8 elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, 11 olayı da aynı kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelinin, hırsızlık suçundan 26 ayrı kaydı olan H.Ö. olduğu tespit edildi.
EVDEN YORGAN VE MİNDER
Polis, söz konusu adrese düzenlediği baskında şüphelinin izine rastlayamadı. Ekipler, H.Ö.'nün Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesinde görüldüğünü saptadı. Araziyi ablukaya alan polis, şüpheliyi harabe bir barakada saklanırken yakaladı. H.Ö.'nün, polisin kendisini aradığını bildiği, yakalanmamak için evden aldığı yorgan ve minder ile yaklaşık bir aydır barakada yaşadığı öğrenildi. Emniyete götürülen H.Ö., ifadesinde, "Yakalanma korkusuyla evimde kalamıyordum. Sizin yüzünüzden bir aydır aileme hasret kalmıştım" dedi.
SON ADRESİ CEZAEVİ
Şüphelinin, iş arama bahanesiyle ilçedeki konfeksiyon atölyelerine giderek bölgede keşif yaptığı, sonra da harekete geçip, hırsızlıkları gerçekleştirdiği belirlendi. Ayrıca şüphelinin, gidon kilitlerini kırdığı motosikletleri çaldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.