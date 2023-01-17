Hırsızı böyle kayda alıp polislere yakalattı

Hırsız, araçtaki 15 bin liralık dizüstü bilgisayarı çalarak kaçtı. O esnada park halinde olan bir başka aracın sürücüsü cep telefonunun kamerası ile o anları kayda aldı. Çalınan bilgisayarın sahibi şikayetçi olunca o görüntüler incelemeye alındı.