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Giriş Tarihi: 17.1.2023 10:48

Hırsızı böyle kayda alıp polislere yakalattı

İstanbul’da bir sürücü bir aracın camını kırarak araçtaki dizüstü bilgisayarı çalan hırsızı kayda aldı ve polislere suçüstü yakalattı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Hırsızı böyle kayda alıp polislere yakalattı

İstanbul Kağıthane'de bir kişi; akşam saat 20.00 sıralarında Sultan Selim Mahallesi Eskibüyükdere Caddesi üzerinde park halinde olan bir aracın sol arka camını kırdı.

Hırsız, araçtaki 15 bin liralık dizüstü bilgisayarı çalarak kaçtı. O esnada park halinde olan bir başka aracın sürücüsü cep telefonunun kamerası ile o anları kayda aldı. Çalınan bilgisayarın sahibi şikayetçi olunca o görüntüler incelemeye alındı.

Hırsızlık olayını V.K. (42) isimli kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. V.K. isimli hırsız, Sultan Selim Caddesi üzerinde çaldığı dizüstü bilgisayarla birlikte suçüstü yakalandı. "Kasten Öldürme" suçu başta olmak üzere sekiz farklı suçtan 13 adet suç kaydının olduğu ortaya çıkan hırsız "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Hırsızı böyle kayda alıp polislere yakalattı
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