Şanlıurfa’da hırsızı şapkası ele verdi

Şanlıurfa'nın en önemli merkezlerinden olan Organize sanayi bölgesinde esnafı canından bezdirten hırsızlar için Eyyübiye İlçe J.K.lığı(Organize Jandarma Karakol Komutanlığı) ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı/Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarmanın dedektifleri –JASAT( Jandarma Suç Araştırma Timleri) çalışma başlattı.
İncelenen güvenlik kameralarının ardından şapkalı hırsız ekipler tarafından takibe alındı. Yakalanamamak için çeşitli kılığa giren A.T. ekiplerin başarılı operasyonu sonucunda kıskıvrak yakalandı. Yakalanan A.T yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak Şanlıurfa T tipi kapalı cezaevine teslim edildi.
Hırsızı şapkası ele verdi | Video