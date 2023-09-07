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Giriş Tarihi: 7.9.2023 13:10 Son Güncelleme: 7.9.2023 13:19

Hırsızı yakalayıp çaldığı eşyaları buldular

İstanbul’da “Eşya taşıyacağım” diyerek yoldan çevirdiği bir kişiden yardım isteyen ve bir adresten 17 bin lira değerinde kurutma makinesi ile bir bisiklet çalan hırsız,  Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, çalınan eşyaları da buldu ve sahibine teslim etti.

Emir SOMER Emir SOMER
Hırsızı yakalayıp çaldığı eşyaları buldular

İstanbul'da yoldan çevirdiği bir kişiden "Eşya taşıyacağım" diyerek yardım isteyen bir hırsız, Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı olan Gürpınar Mahallesi'nde bir adresten 17 bin lira değerinde kurutma makinesi ve bir bisiklet çaldı. Güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, olayı gerçekleştiren ve kimliğini kısa süre içerisinde tespit ettikleri M.S.'yi, Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan ikamet adresinde gözaltına aldı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, çalınan eşyaları da buldu ve sahibine teslim etti. Benzer suçlardan ötürü çok sayıda kaydı bulunan ve yoldan geçen bir kişiden yardım istediği tespit edilen M.S. adliyeye sevk edildi ve "Evden Hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Hırsızı yakalayıp çaldığı eşyaları buldular
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