Hırsızı yakalayıp çaldığı ziynet eşyalarını buldular

Antalya'nın Murat Paşa İlçesi'nde bir kişi, temizlik için gittiği evi soydu. Evdeki ziynet eşyalarını çalan E.A., Murat Paşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Polisleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. E.A.'nın adresten çaldığı ziynet eşyaları ikamet adresinde ele geçirildi ve sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. isimli hırsız tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.