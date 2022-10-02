Hırsızın cezasını mahalleli verdi

BURSA Osmangazi ilçesindeki Küplüpınar Mahallesi sakinleri, önceki gece hırsız olduğunu öne sürdükleri Rıza P.'yi yakalayarak darp etti. Ardından, Rıza P.'yi elektrik direğine bağlayan mahalleli, direğe de "Ben hırsızım" yazılı kağıtlar yapıştırdı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Mahalleye gelen polis ekipleri gördükleri karşısında şaşkına dönerken itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa süre sonra gelen itfaiye ekipleri Rıza P.'yi, direğe bağlandığı zinciri keserek kurtardı. Feci şekilde darp edilen Rıza P. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Rıza P. telefonun ve cüzdanının zorla alındığını ileri sürdü. Polis incelemesinde şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.