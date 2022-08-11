Antalya’da elektrik akımına kapılıp can vermişti... O hırsızın kimliği belli oldu

Antalya'nın Kepez ilçesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde sabah saatlerinde yaşanan hırsızlık olayında, Yer altı kablo değişimi için şebeke hattına giren çalışanlar bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti.
Polis kayıtlarından yola çıkan ekipler küle dönen cesetteki bir parmağın izinden çok sayıda hırsızlık ve gasp kaydı bulunan Yasin Nasıfoglu olduğunu tespit etti.
112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesinin ardından bölgeye polis, sağlık ekipleri, itfaiye ve elektrik firmasına bağlı çalışanlar sevk edildi. Yakınlarına cenazenin alınması için bilgi verildi.
İTFAİYE 3 SAATTE ÇIKARTTI
Yapılan incelemede bir kişinin hırsızlık yaptığı sırada şebekedeki ana kabloda akıma kapılıp hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesedin en az bir haftalık olduğu belirtildi. Üzerinde kimlik çıkmayan kömür halindeki cesedin dışarı çıkartılması için itfaiye çalışma başlattı. Cesedin bunduğu noktaya 100 metre uzaktan giren itfaiye ekipleri 3 saatlik çalışmanın ardından cesedi dışarı çıkarttı.
MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ
Cesetle birlikte görevliler, hırsızlık amaçlı kabloların kesiminde kullanılan malzemeler, ele geçirdi. Polis ekipleri tarafından tek tek incelenerek kayıt altına alındı. Cesedin birkaç günlük olduğunu da belirten uzmanlar, "Görevliler kablo değişimi için girdiklerinde içerde kömüre dönmüş erkek cesedi ile karşılaşmışlar. Birkaç gün önce hayatını kaybettiğini sanıyoruz" diye konuştu. Elektrik firması çalışanları ise hal içinde 5 kilometrelik yer altında hırsızların sürekli ölümü göze alarak bakır kabloları kesmek için girildiğini kaydetti.