Hırsızın yüzüğü bile çalıntı çıktı

İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri başka bir suçtan dolayı şüpheli Özgür P.'yi (31) yakaladı. Gözaltına alındığında Özgür P.'nin parmağındaki yüzük Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin dikkatini çekti. Yüzüğü soran polis ekipleri Özgür P.'den tutarlı cevapla alamadı. Ekipler tarafından yapılan araştırmada Özgür P.'nin parmağındaki yüzük de çalıntı çıktı.

Yüzüğün 22 Ekim'de Boğaziçi Polis Merkezi'ne evden hırsızlık olayı ile ilgili başvuran Engin Akın'e (48) ait olduğu belirlendi. Engin Akın, ilçe emniyet müdürlüğüne gelerek Özgür P.'nin parmağındaki yüzüğün kendisine ait olduğunu teşhis etti. Mahkemeye çıkartılan şüpheli Özgür P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri 31 yaşındaki şüpheli Özgür P.'yi başka bir suçtan dolayı yakaladı. Gözaltına alınan Özgür P.'nin parmağındaki yüzük dikkat çekti. Yüzüğü soran polis ekipleri Özgür P.'den tutarlı cevapla alamadı. Yapılan araştırmada Özgür P.'nin parmağındaki yüzüğün çalıntı olduğu ortaya çıktı. 22 Ekim'de Konak ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayında Engin Akın'ın (48) evinden çalınan yüzüğün Özgür P.'nin parmağındaki yüzük olduğu belirlendi.

Olaydan sonra Engin Akın Konak polisi tarafından yüzüğü teşhis etmesi için Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. Ev sahibi Engin Akın, burada yüzüğü görüp ve kendisini ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine emniyetteki işlemlerinin ardından 'evden hırsızlık' suçuyla adliyeye sevk edilen şüpheli Özgür P. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Engin Akın, yüzüğünü bulan ve hırsızlık olayını aydınlatan Konak polisine teşekkür etti.